Joan Laporta foi reeleito para mais um mandato na presidência do Barcelona. O dirigente dos catalães mereceu a preferência de 68,18 por cento dos sócios votantes, enquanto Víctor Font, o outro candidato, teve ligeiramente menos de 30 por cento.

Ainda antes de terem sido conhecidos os resultados oficiais, Laporta já comemorava com a entourage as projeções que iam sendo lançadas e num momento até reagiu a cantar a conhecida música «Djobi, Djoba», dos Gipsy Kings.

Mostrou ainda estar muito à vontade com movimentos de cintura e cantou os nomes de Hansi Flick (treinador) e até de Deco, diretor-desportivo do Barcelona.

