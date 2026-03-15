Incrível
Há 1h e 21min
Laporta é reeleito na presidência do Barça e celebra a cantar Gipsy Kings
Líder dos catalães esteve imparável nas celebrações. E ainda cantou por Hansi Flick e Deco
Joan Laporta foi reeleito para mais um mandato na presidência do Barcelona. O dirigente dos catalães mereceu a preferência de 68,18 por cento dos sócios votantes, enquanto Víctor Font, o outro candidato, teve ligeiramente menos de 30 por cento.
Ainda antes de terem sido conhecidos os resultados oficiais, Laporta já comemorava com a entourage as projeções que iam sendo lançadas e num momento até reagiu a cantar a conhecida música «Djobi, Djoba», dos Gipsy Kings.
Mostrou ainda estar muito à vontade com movimentos de cintura e cantou os nomes de Hansi Flick (treinador) e até de Deco, diretor-desportivo do Barcelona.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS