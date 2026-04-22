A primeira parte do Barcelona-Celta prolongou-se até ao 22.º minuto do tempo de compensação.

O árbitro deu 8 minutos de descontos, mas ainda antes disso o jogo já estava parado praticamente desde o golo de Lamine Yamal aos 40 minutos.

Na bancada, um adepto entrou em paragem cardiorrespiratória, o que obrigou à atuação das equipas de emergência médica - os responsáveis médicos do Barcelona e do Celta prestaram os primeiros socorros ao adepto - e à paragem do jogo por 15 minutos, no seguimento do protocolo em vigor na Liga espanhola.

A primeira parte foi depois reatado, tendo-se jogado até aos 67 minutos.