Os trabalhos de demolição do Estádio Camp Nou estão a avançar a bom ritmo e nesta altura a icónica casa do Barcelona está reduzida a metade, assemelhando-se agora ao «ministadi», antigo recinto secundário do emblema catalão que foi demolido há três anos.

Aquele que era até há pouco tempo o maior estádio da Europa já não tem o imponente terceiro anel e é agora um gigante estaleiro.

A inauguração do novo Camp Nou deverá acontecer em 2026. Até lá, a equipa do Barcelona vai jogar no Estádio Olímpico.