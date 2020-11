Passo número um: veja, por favor, o golo marcado por Messi ao Osasuna no vídeo associado. Recepção, uns passos em frente e um remate violento de fora da área ao ângulo superior esquerdo.



Passo número dois: agora, compare-o com o único golo marcado por Diego Maradona ao serviço do Newell's Old Boys, o clube do coração de Messi. Aconteceu no dia 7 de outubro de 1993, dia da estreia de D10S pelo Newell's num particualr contra o Emelec, com um pequenito Lionel Messi a ver tudo na bancada.

«Não me recordo de tudo, mas sim, estive na bancada nesse dia da estreia de Maradona», afirmou Messi há uns anos, numa entrevista à TyC Sports.

Mais do que as palavras, as imagens. Lionel Messi, o herdeiro único de don Diego Armando Maradona.

VÍDEO: o golo de Maradona no Newell's e o de Messi ao Osasuna