O plantel do Barcelona celebrou com pompa e circunstância a goleada no Estádio Santiago Bernabéu ao Real Madrid por 4-0.

Em ambiente de euforia, os jogadores da equipa blaugrana não pouparam nos festejos e até Szczesny, fumador assumido, foi apanhado a dar um valente bafo denunciado pela nuvem de fumo que se formou junto a ele.

Ao lado dele estava o ainda adolescente Lamine Yamal, que achou hilariante o momento protagonizado pelo guarda-redes polaco que há semanas interrompeu a reforma para aceitar um convite do Barcelona para substituir o lesionado Ter Stegen.