Não é todos os dias que se convive com estrelas da NBA e muito menos, jogar xadrez.

No entanto, foi mesmo isso que aconteceu este sábado de manhã, quando o poste dos San Antonio Spurs, Victor Wmbanyama, aproveitou a deslocação da equipa do Texas para defrontar os Brooklin Nets, e apareceu num parque em Nova Iorque para jogar algumas partidas de xadrez.

O jogador francês fez as delícias dos fãs, referindo ainda o gosto que tinha pelo jogo, que começou a praticar desde os sete anos.

Tudo terminou com uma fotografia de grupo, já com muitas pessoas que foram chamadas à atenção pela presença do «gigante» de 2,21m no Washington Square Park.

Mais à noite, já no campo habitual, Wembanyama e os Spurs venceram os Nets por 87-96, tendo o jogador francês ajudado com 19 pontos, quatro assistências e sete ressaltos.

Veja aqui o momento: