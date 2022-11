Em tempo de Mundial de futebol, o FC Porto decidiu lançar um desafio a três basquetebolistas do clube, que não têm por hábito ver futebol e mostrou-lhes algumas imagens ligadas ao «desporto rei».

E se o português Francisco Amarante até se safou bem, o mesmo não se pode dizer de Max Landis e muito menos de Teyvon Myers.

Se o primeiro ainda podia ter passado no teste com uma nota muito, muito baixa, Meyrs chumbou com zero. Vá, leva cinco pelas gargalhadas que consegue arrancar com as respostas que dá.

Se bem que ele começa por admitir que nem sabia que o mundial de futebol estava a decorrer e que nunca viu um jogo de futebol.

«Sim, disseram-me estava a acontecer. Se antes disso eu sabia? Honestamente, não. Nunca vi um jogo de futebol. Espera… deixa-me corrigir: um dos meus amigos na faculdade jogava futebol e uma vez fui ver o jogo dele».

Mas pelo menos sabe quem é Pepe? Nem por sombras.

«Estou com ideia de que jogámos contra ele… É do Imortal? É defesa? Ele não me consegue defender. Não consegue!», começou por dizer.

«Ele é o atual capitão do FC Porto? Pensava que era o João Pinto. Foi o que me disseram. Sem desrespeito aqui pelo meu amigo [Pepe]. Um dia ainda lhe vou dar o meu apoio».

E perante a «Mão de Deus de Maradona»? Não dá para explicar. Até porque nenhum dos dois norte-americanos conhecia sequer o nome Maradona.

Já Cristiano Ronaldo, Myers conhece… mas não gosta muito dele.

«Este eu sei quem é! Deixem-me responder. Este é o Ronaldo. A minha namorada tem uma “crush” por ti e eu não acho piada a isso. É por isso que o conheço! O Ronaldo anda a roubar-nos as namoradas.»

Mas há mais.

A cabeçada de Zidane a Matterazzi. Quem é Zidane? Nem Pulisic ou Donovan, quanto mais Zidane! Valderrama ou Ronaldo “Fenómeno”? A única coisa que os dois levam de Meyrs são sugestões sobre os penteados.

LeBron James, sim. E Michael Jordan! «Se alguém no planeta não conhecer o Jordan… isso preocupa-me verdadeiramente».

Veja o vídeo, vale muito a pena: