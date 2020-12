É um dos casos do dia em Espanha e insere-se na eterna rivalidade entre Barcelona e Real Madrid, mas desta vez no basquetebol.

Segundo o site especializado em basquetebol Eurohoops, o clube catalão terá «abandonado» o base francês Thomas Heurtel em Istambul depois de um jogo da Euroliga nesta terça-feira. A notícia, que é replicada pelos principais jornais desportivos espanhóis, refere que os responsáveis do Barcelona decidiram castigar o jogador depois de tomarem conhecimento de que ia trocar o emblema culé pelo Real Madrid, tendo essa informação chegado até eles uma hora antes da assinatura da desvinculação acordada para que pudesse assinar pelo Fenerbahçe e prosseguir a carreira na Turquia.

Também nesta quarta-feira de madrugada, a Associação de Basquetebolistas de Espanha denunciou a situação, mas sem mencionar o nome do atleta. «Às 00h30 um jogador foi deixado numa cidade estrangeiro. O seu clube não o deixou apanhar o voo de regresso. É preciso explicar como está a situação da covid-19? Não falta humanidade? Estamos em contacto com o jogador para o ajudar em tudo», comunicou no Twitter.

A las 00:30 hay un jugador "tirado" en una ciudad extranjera. Su club no le ha dejado montar en su avión de vuelta.



¿Hace falta explicar a los responsables cómo está la situación de COVID-19? ¿No queda algo de humanidad?



Estamos en contacto con el jugador para ayudarle en todo — ABP (@abpinfo) December 22, 2020

O Barcelona já reagiu às notícias e garantiu que não houve qualquer desentendimento com o jogador, que não participou no jogo de terça-feira para evitar uma possível lesão que inviabilizasse a transferência e também para resolver o futuro na cidade onde iria jogar. «Terça-feira ao meio-dia o clube e o agente do jogador romperam as negociações e começaram a conversar. Perante a situação gerada pela quebra das negociações, e pelo facto de o jogador não estar com a equipa para este jogo, decide-se que o jogador não regressa com o grupo. O jogador nunca ficou sozinho e foram-lhe dadas todas as facilidades: noite num hotel, passagem em voo regular e toda a documentação pertinente para poder viajar e voltar para Barcelona no dia seguinte», lê-se num comunicado.

Na mesma nota, o Barcelona refere que Thomas Heurtel continua a fazer parte do plantel do Barcelona e que espera resolver nos próximos dias o futuro do atleta.