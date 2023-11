No segundo confronto em poucos dias, Warriors e Timberwolves protagonizaram um duelo «quentinho» que terminou com a vitória do conjunto de Minnesota (104-101).



Sem Curry lesionado, os Golden State perderam Klay Thompson e Draymond Green dentro dos dois minutos de jogo. Tudo começou num desentendimento entre um dos «splash brothers» e Jaden McDaniels. Os dois jogadores agarraram-se mutuamente e Klay acabou com a camisola rasgada. Gerou-se uma enorme confusão e Draymond Green aplicou uma «gravata» no gigante francês, Rudy Gobert.



Depois de rever as imagens, a equipa de arbitragem decidiu expulsar os três jogadores. Veja como tudo aconteceu: