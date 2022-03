Insólito! Sem que ninguém tivesse reparado, Oklahoma City Thunder e Memphis Grizzlies entraram em campo com equipamentos da mesma cor.



Com ambos os jogadores com camisolas brancas, a equipa de arbitragem apenas se apercebeu da situação quando se preparava para dar início ao encontro. Incrível!



Os Grizzlies acabaram por ir até aos balneários e trocaram para um equipamento em tons de azul escuro.



Veja como tudo aconteceu: