A época na NBA já terminou há algum tempo para Victor Wembanyama, poste dos San Antonio Spurs, no entanto, o «gigante» francês está a aproveitar da melhor forma as férias na Ásia.

Depois de fazer um retiro espiritual na China, Wembanyama voltou-se para o futebol. Em Tóquio, o jogador de 21 anos decidiu participar num jogo de futebol de rua e como já é costume nos pavilhões, deixou também a sua marca na quadra com um grande livre marcado «à Ronaldo».

Com as pernas abertas, o poste francês avançou para a bola e colocou-a em cheio no ângulo direito. Um livre irrepreensível.

Veja aqui o livre marcado por Victor Wembanyama: