Apesar da derrota caseira contra os polacos do Trefl Sopot (67-79) na Taça Europa, a defesa do Benfica esteve em destaque com cinco desarmes de lançamentos (!) de quatro jogadores diferentes.



Betinho Gomes deu o mote e depois foi a vez de James Farr negar um cesto a um adversário. Markram Ben Romdhane juntou-se à lista e depois Dennis Clifford a rejeitar dois lançamentos de dois oponentes.



«Mais rejeições do que ontem no Tinder. Bem-vindo à festa dos blocos», escreveu a Federação Internacional de Basquetebol nas redes sociais com recurso à aplicação de encontros.



Veja: