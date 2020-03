Carmelo Anthony e LeBron James: escolhas 3 e 1, respetivamente, do riquíssimo draft de 2003 da NBA.

O que a maior parte do mundo desconhecia é que «King» James salvou em tempo a vida de Carmelo durante umas férias.

A história foi agora partilhada pelo basquetebolista dos Portland Trail Blazers a pedido da esposa do já retirado Dwayne Wade durante uma conversa no Instagram. «Saltámos do barco nas Bahamos. Depois foram todos para o barco e eu fiquei a fazer mergulho a ver os corais. Foi culpa minha. Quando olhei para cima, a corrente tinha-me levado para o meio do oceano, para o lado oposto ao do barco. Começou a passar-me tudo pela cabeça. Olhei de volta para o barco e vi o LeBron a saltar do barco como se fosse o MacGyver», contou divertido.

«Ele agarrou-me e levou-me de volta a nadar só com uma mão. Ele salvou-me a minha vida. LeBron, tu salvaste-me a vida e eu agradeço-te por isso», acrescentou.

Veja a conversa animada entre Carmelo Anthony e Dwayne Wade, que também estava presente, mas optou por ficar no barco: