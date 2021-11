O encontro desta sexta-feira entre Cabo Verde e Nigéria, relativo à primeira jornada da primeira fase africana de qualificação para o Mundial de basquetebol 2023, ficou marcado não só pelo triunfo cabo-verdiano, como também pela atuação incrível do homem que limpou o piso.

Mais do que uma vez, o protagonista que passa a maior parte do tempo fora do terreno de jogo entrou para eliminar o suor e a humidade no piso e fê-lo em grande estilo.

Por uma ocasião, começou por limpar o piso com a mopa e deixou-a escapar para fazer uma espécie de flexão e bater com a mão direita no chão, demonstrando que tudo estava limpo e impecável para os basquetebolistas.

Noutro momento, de joelhos no chão, fez uma espécie de dança enquanto fazia a limpeza com uma toalha e saiu do terreno de jogo a rebolar.

O jogo realizado em Benguela, Angola, terminou com triunfo de Cabo Verde por 79-71.