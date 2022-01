A equipa de basquetebol do Benfica arrancou 2022 com uma vitória folgada e uma pontaria de fazer inveja.

O encontro do campeonato com a Oliveirense ficou praticamente resolvido logo no primeiro período, que as águias fecharam com 42-16 e com o triplo do meio-campo no derradeiro segundo.

O norte-americano Aaron Broussard foi o autor do lançamento certeiro. Curiosamente, o único em converteu em todo o encontro que terminou com a vitória do Benfica por 88-67.