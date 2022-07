O belga Retin Obasohan pode muito bem ter protagonizado o falhanço mais espetacular da história do basquetebol.

Ao serviço da seleção Bélgica, no jogo frente à Eslováquia de apuramento para o Mundial, Obasohan fez um roubo de bola, tentou concluir o contra-ataque com um vistoso afundanço, mas acabou a marcar um ponto que fez os companheiros meterem as mãos à cabeça e ele próprio sorrir perante o insólito que acabara de fazer.

O melhor é mesmo ver. Contado não ia acreditar.