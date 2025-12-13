Incrível
VÍDEO: Steph Curry lança a bola de fora do campo e acerta de forma incrível
Warriors perderam frente aos Timberwolves, mas ainda antes do jogo a grande estrela da equipa fez um lançamento fantástico
Os Golden State Warriors até perderam na receção aos Minnesota Timberwolves, mas Stephen Curry teve mais uma noite a brilhar a grande altura na NBA.
A estrela dos californianos marcou 39 pontos no jogo, que terminou com derrota por 120-127, mas o lance mais incrível aconteceu ainda antes do início.
No aquecimento acertou nada menos do que um lançamento de fora do campo, com a bola a atravessar o pavilhão antes de entrar no cesto.
Não contou, mas vale a pena ver este lançamento... faaaaaantástico!
