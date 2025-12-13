Os Golden State Warriors até perderam na receção aos Minnesota Timberwolves, mas Stephen Curry teve mais uma noite a brilhar a grande altura na NBA.

A estrela dos californianos marcou 39 pontos no jogo, que terminou com derrota por 120-127, mas o lance mais incrível aconteceu ainda antes do início.

No aquecimento acertou nada menos do que um lançamento de fora do campo, com a bola a atravessar o pavilhão antes de entrar no cesto.

Não contou, mas vale a pena ver este lançamento... faaaaaantástico!