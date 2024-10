O Bayer Leverkusen-Eintracht Frankfurt ficou marcado por um episódio caricato, na tarde deste sábado.

Já com o que seria o 2-1 final a favor da equipa de Leverkusen, aos 87 minutos, os jogadores do Bayer apanharam uma cábula no relvado, que era do Eintracht.

Edmond Tapsoba conferenciou com o colega de equipa Jeremie Frimpong e o ex-V. Guimarães rapidamente foi entregar o papel ao médio Robert Andrich, que também leu as informações que lá constavam.