A avaliar pelo que aconteceu após o apito final da goleada por 6-1 sobre o Eintracht Frankfurt, na jornada inaugural da Bundesliga, os mais distraídos podem pensar que Sadio Mané está no Bayern Munique há largos anos.

É verdade que o senegalês chegou há pouco mais de um mês do Liverpool, mas a relação que já conseguiu construir com os adeptos dos bávaros é evidente, como provam as imagens que pode ver no vídeo associado.

Após o final da partida, Mané foi para junto dos adeptos, pegou no megafone e «tornou-se» no líder da claque do clube.

(IMAGENS VÍDEO ELEVEN SPORTS)