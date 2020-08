Após a derrota do PSG, os adeptos do rival Marselha saíram à rua para celebrar. Centenas de pessoas juntaram-se para entoar cânticos «Onde estão os adeptos do PSG» e lançar fogo de artíficio. A equipa orientada por Villas-Boas continua a ser a única formação francesa com uma Champions no palmarés.



O Marselha conquistou a prova ao vencer o AC Milan por 1-0, em 1993.



Vejas as imagens:



Mais imagens:





Mais imagens: