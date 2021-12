Adiada a receção do Famalicão ao Belenenses, devido a um surto de covid-19 no emblema minhoto, a Liga só comunicou essa decisão quando os azuis já estavam no Estádio Municipal 22 de Junho.

A situação foi revelada pela Team Manager da equipa lisboeta, Mariana Vaz Pinto, numa publicação nas redes sociais.

«Nada como chegar a Famalicão e adiarem o jogo a duas horas de começar», escreveu a dirigente do Belenenses.

Para já, refira-se, esta partida da 16.ª jornada da Liga ainda não tem data marcada.