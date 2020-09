O Mechelen-Oostende, jogo da quinta jornada da Liga belga, ficou marcado por um falhanço digno de levar as mãos à cabeça.

Após um remate de um colega à barra, Aster Vranckx, jogador do Mechelen, ficou com a baliza à mercê. Na pequena área e sem ninguém por perto, controlou com o peito e tropeçou na bola quando se preparava para encostar.

Um lance inacreditável numa altura em que os adeptos atrás da baliza já tinham os braços no ar para celebrar.

Pior do que isso? Depois de desperdiçar aquele que seria o 1-0, aos 67 minutos, o Mechelen acabou por ser derrotado com um golo sofrido no tempo de compensação.

Veja o lance: