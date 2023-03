Ben Foster anunciou o final da carreira no ano passado, em setembro, mas pelos vistos ainda tinha mais uma na manga: o guarda-redes assinou pelo Wrexham até ao final da época.

Trata-se de um regresso do jogador de 39 anos ao emblema galês, um dos mais famosos do futebol inglês, apesar de estar apenas na… quinta divisão.

É que o Wrexham é detido por Ryan Reynolds e Rob McElhenney, atores que são verdadeiras estrelas em Hollywood e que em 2021 decidiram aventurar-se no mundo do futebol e tornaram-se nos proprietários do clube mais velho do País de Gales.

Regressando a Foster, o experiente guardião regressa à equipa que representou na temporada de 2004/05, por empréstimo do Stoke, ele que passou por clubes como o Manchester United, o West Bromwich e o Watford.

O Wrexham, diga-se, está bem lançado para subir à quarta divisão inglesa: é líder do campeonato a oito jornadas do fim.