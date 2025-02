O Benfica-Mónaco de terça-feira ficou marcado por dois momentos curiosos, quando o árbitro Glenn Nyberg foi ao ecrã ver as imagens para analisar dois possíveis penáltis a favor do Benfica: um adepto na bancada que estava próximo da zona do ecrã ofereceu uma nota de dez euros e, no lance seguinte de análise, subiu a quantia para… uma nota de 50 euros!

O primeiro momento aconteceu quando o árbitro sueco foi ver as imagens do lance entre Thilo Kehrer e Fredrik Aursnes, acabando por assinalar falta sobre o norueguês, com Pavlidis a fazer depois o 2-2 de penálti, aos 76 minutos. Nesse lance, o dito adepto mostrou uma nota de 10 euros a Nyberg.

- VEJA, NA GALERIA ASSOCIADA, AS IMAGENS DO MOMENTO

Já em tempo de compensação, quando o árbitro foi ao ecrã ver o lance entre Krépin Diatta e Samuel Dahl, decidindo que não havia penálti para o Benfica, a nota mostrada pelo adepto foi de 50 euros. Nyberg ficou indiferente e, claro está, seguiu o seu trabalho em campo.

O jogo, na Luz, terminou empatado 3-3 e o Benfica garantiu o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões. Na 1.ª mão do play-off, tinha ganho por 1-0 no Mónaco.