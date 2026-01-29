O golo de Trubin no Benfica-Real Madrid deu a volta ao mundo e também foi vivido com extrema intensidade fora de Portugal.

Em Inglaterra, por exemplo, o painel de ilustres comentadores composto por Micah Richards, Jamie Carragher e Thierry Henry apresentou emoções extremas. Os dois primeiros ficaram radiantes com o momento que estavam a testemunhar em direto, mas Thierry Henry, ex-internacional francês e selecionador das camadas jovens gaulesas entre 2023 e 2024, reagiu de forma gélida.

O momento foi também vivido com alguma confusão pelos membros do painel. Antes do golo, Nico Cantor, apresentador da CBS Sports Golazo, disse ter dúvidas, até certo ponto, de que os jogadores do Benfica sabiam que estavam fora de um lugar de apuramento, ao que Henry corrigiu: «Eles sabem. O Pavlidis fez isto [gesto a pedir o apoio dos adeptos], por isso...»

E daí partiu-se para uma dissecação aos instantes que antecederam o golo, como a imagem de Rui Costa frustrado com o facto de Trubin renegar lançar um contra-ataque por estar erradamente convicto de que o 3-2 era suficiente para as águias. «Eles não sabem! Mas que m**** foi esta?!», disparou o apresentador. «Vejam! O Rui Costa está chateado», acrescentou Henry.

Certo é que nem todos sabiam, mas naquele momento em que Trubin subiu à área, todos, no campo e em qualquer outro lado, ficaram a saber. «Eles sabiam! Senta-te! Eles sabiam. CAL-MA», acrescentou Micah Richards em português. «Isto é uma montanha-russa de emoções. Ele deu uma tacada nos treinadores jovens e está a mostrar que ainda é homem para este trabalho! (...) Que resultado em casa contra o Real Madrid!»

«Quem disse que a loucura de dia de jogo não é loucura?!», disparou Carragher, arrancando, finalmente, um sorriso de Henry.

«Provavelmente nunca mais vamos assistir a um momento como este», concluiu Carragher.

À mesma hora, mas nos estúdios da Sky Sports, o painel de comentadores até começou por ficar confuso ao ver Trubin subir à área adversária com o Benfica em vantagem. Até concluir que se devia à necessidade de os encarnados marcarem o golo que lhes faltava.

Na TNT Sports, num momento mais calmo, Steven Gerrard, lenda do Liverpool, disse que Mourinho ainda tem muito para dar ao futebol e assumiu que precisava de descansar depois do que viu acontecer no Estádio da Luz. «Mereceram! Tiveram provavelmente a melhor exibição da noite e certamente o melhor final. Preciso de me deitar depois disto.»