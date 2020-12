Edinson Cavani foi o nome internacional mais pesquisado no Google no ano de 2020 em Portugal.

O avançado uruguaio, que agora representa o Manchester United, foi vários meses falado no seio do futebol nacional devido ao interesse do Benfica nos seus serviços. De resto, Otamendi, ele reforçou mesmo o Benfica, aparece em nono nesta lista.

Menos surpreendente é o nome nacional mais pesquisado, também ele ligado ao futebol: Bruno Fernandes.

O médio deixou o Sporting logo em janeiro, mas as boas prestações conseguidas nos primeiros meses ao serviço do Manchester United fizeram com que andasse sempre nas bocas do país.

Já João Almeida, ciclista português que fez um brilharete no Giro de Itália, foi o quinto nome nacional mais pesquisado na famosa ferramenta de pesquisa.

Sem surpresa, a pesquisa mais recorrente durante o ano foi «Coronavírus Portugal» – Liga Nos é o nome que aparece em décimo nesta lista.