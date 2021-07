Uma churrasqueira nacional, denominada Rei dos Frangos, reagiu esta quarta-feira à investigação que resultou na detenção do presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, bem como do empresário José António dos Santos, precisamente por este também ser conhecido como o «rei dos frangos».

Em comunicado, os responsáveis do estabelecimento frisaram que em nada a churrasqueira tem a ver com o processo em questão e até fizeram questão de deixar uma nota final.

«Até explicamos mais: os nossos gerentes até são simpatizantes do Sporting!», referiram os responsáveis do negócio que nasceu em 1989.