Não é de agora que o Estádio da Luz e o Emirates Stadium são parecidos, e por isso é preciso cuidado quando se publicam fotos dos dois.

Porque é fácil confundi-los.

E isso aconteceu à conta portuguesa da UEFA esta quinta-feira, no Twitter.

O objetivo era partilhar uma foto do Estádio da Luz, a antever as noites de Liga dos Campeões que o recinto do Benfica vai receber nos próximos meses. O problema é que a imagem que acabou por ser publicada é do Emirates Stadium, a casa do Arsenal que este ano também está de volta à Champions.