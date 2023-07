O Benfica venceu o Celta de Vigo na última sexta-feira, no Torneio do Algarve, de pré-época, mas os espanhóis não perderam a oportunidade de recordar a goleada histórica de há quase 25 anos, quando os espanhóis venceram as águias por 7-0.

Num vídeo publicado nas redes sociais, o Celta brinca com o triunfo de há dias dos encarnados, antes de recordar os sete golos que marcou naquela noite de 25 novembro de 1999, em jogo da terceira ronda da então Taça UEFA.

Curioso é que a acompanhar esse vídeo estava uma música de Quim Barreiros, a famosa «Cabritinha».

Ora veja: