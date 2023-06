Não acontece todos os dias, mas ainda há exemplos tocantes que nos chegam do desporto.

E o gesto que foi protagonizado por Bennet Wiegert no domingo é um dos maiores exemplos de fair-play da história recente.

Antes de mais convém contextualizar.

Bennet Wiegert é o treinador da equipa de andebol do Magdeburgo que, no domingo, se sagrou campeão europeu ao derrotar os polacos do Kielce no prolongamento da final disputada em Colónia.

Mas Wiegert chegou a admitir abdicar de levar o jogo até ao fim e entregar o título ao adversário.

Tudo aconteceu no 18.º minuto da segunda parte. Pawel Kotwica, jornalista polaco que acompanha o clube polaco há vários anos, entrou em paragem cardíaca na bancada. Quando se aperceberam da situação, os árbitros interromperam a partida.

Os paramédicos no pavilhão correram a socorrer o jornalista e a final esteve parada durante cerca de 15 minutos, até a vítima ser transportada para fora do pavilhão.

E o gesto do treinador alemão surgiu durante essa pausa. Depois de se aperceber da gravidade da situação, Wiegert procurou o treinador do Kielce, Talant Djushebaev e sugeriu-lhe terminar o encontro, assumindo o resultado que se registava então: 22-20 para a equipa polaca. «Há coisas mais importantes do que o desporto», justificou.

A proposta foi feita diante de um dos árbitros da partida e do delegado ao jogo e confirmada por Pawel Papaj, dirigente do Kielce.

«Pouco depois de Pawel Kotwica ter desfalecido, o treinador Bennet Wiegert abordou Talant e propôs terminar a partida com o resultado do momento da pausa, o que faria com que o título fosse conquistado pelo Kielce», confidenciou Papaj.

«O Talant agradeceu o gesto de desportivismo e concordou com a possibilidade de terminar o jogo. Mas disse que não aceitaria a vitória. A final terminaria sem vencedor», acrescentou o mesmo dirigente.

O jogo acabou mesmo por ser retomado e o Magdeburgo, que no ano passado foi derrotado na final da Liga Europeia pelo Benfica, sagrou-se campeão europeu, vencendo no prolongamento por 30-29.

A pior notícia para o Kielce, porém, surgiu cerca de 20 minutos após o final da partida, quando chegou a notícia de que Pawel Kotwica não sobrevivera à paragem cardíaca.