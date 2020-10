Com o mercado a fechar, o nome de Said Benrahma tem sido um dos mais repetidos para reforçar equipas da Premier League.

E se ainda existiam dúvidas quanto à qualidade do argelino de 25 anos, nesta quinta-feira, Benrahma mostrou uma vez mais toda a sua qualidade.

Além de ter sido a grande figura da vitória da equipa do Championship sobre o Fulham (3-0), um dos dois golos que apontou foi uma verdadeira obra de arte.

Benrahma tirou Michael Hector do caminho com um túnel de calcanhar e depois disparou uma bomba que só parou no fundo das redes do adversário.

O melhor é mesmo ver:

E daqui ainda fica mais bonito: