Bernardo Silva teve um ligeiro percalço antes do jogo do Manchester City esta noite, diante do Bournemouth.

O internacional português foi apanhado por adeptos na rua, numa verdadeira correria. Tudo isto porque, pelas imagens, o esquerdino estava com dificuldades em encontrar o Uber que o levaria até ao estádio.

Depois de interpelar alguns dos motoristas, Bernardo Silva lá encontrou o carro certo.