Orkun Kökcü teve direito a uma apresentação aos adeptos ao nível de uma verdadeira vedeta.

O médio que deixou o Benfica por empréstimo com obrigação de compra por €25M mais €5M foi apresentado no estádio do Besiktas, onde dezenas de milhares de adeptos não faltaram à chamada.

Só uma das três bancadas (uma das centrais e na qual Kökcü assinou o contrato perante o testemunho de todos) não esteve ocupada. De resto, quase todos os lugares foram preenchidos para a apresentação do novo camisola 10 da equipa de Istambul.

Não faltou sequer muita pirotecnia para um momento solene a fazer lembrar as apresentações dos galáticos no Real Madrid.

O turco, transferido do Benfica para o clube de Istambul, liderou os adeptos num cântico conjunto e a emoção foi palpável.