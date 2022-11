O futebolista bielorrusso Vladislav Shubovich viveu, no último sábado, um dia de emoções fortes durante a vitória do FK Smorgon na receção ao Volna Pinsk, para a 26.ª jornada da II Liga da Bielorrússia, com um golo marcado e o pedido de casamento feito à sua companheira.

O jogador do Smorgon fez o 2-0 final de penálti, aos 84 minutos, correndo de imediato para o banco. Nas imagens da transmissão da Federação de Futebol da Bielorrússia, é possível perceber que Vladislav vai ao banco buscar alguma coisa: era uma pequena caixa, com o anel no interior.

Depois, Vladislav fez um gesto na direção dos adeptos, a chamar alguém, percebendo-se que era, no caso, a sua companheira.

Ainda assim, no meio do romantismo, as coisas também quase deram para o torto. É que um steward que estava na organização ao jogo acabou a empurrar a companheira de Vladislav, quando este estava ajoelhado, já a mostrar o anel. O jogador reagiu empurrando o steward, que se apercebeu de imediato do lapso que cometera, ao estragar a originalidade do momento.

Por fim, o que Vladislav desejava: formalizou o pedido e acabou aplaudido pelos companheiros de equipa e adeptos e fotografado e filmado por várias pessoas.

O momento do pedido:

O momento, na íntegra, desde o golo ao pedido, a partir da 1h45m00s: