Aqueceram os ânimos, e de que maneira, após o término do clássico entre o Boca Juniors e o River Plate deste sábado, na Bombonera.

E desta vez, diga-se, até aqueceram entre jogadores e adeptos da própria equipa, neste caso do Boca.

Após mais uma derrota no Superclássico, os adeptos dos bosteros contestaram os jogadores, mas houve quem não tivesse gostado: particularmente o capitão, Chiquito Romero, antigo guarda-redes da seleção argentina e do Manchester United.

O jogador de 37 anos envolveu-se numa altercação com uma franja do público e teve de ser afastado do local. Depois, pediu desculpa.

«Em primeiro lugar, vou começar pelo que é importante – não que o jogo não o seja –, mas quero pedir desculpa ao adepto do Boca pela situação final. Quando me insultou, entrou-me na cabeça. Obviamente, nem eu nem ninguém joga para perder», disse.