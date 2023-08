Bock, um dos avançados com mais golos na II Liga, é agora treinador do Marco 09, clube que milita no Campeonato de Portugal.

E mesmo estando já fora dos relvados, Bock foi protagonista de uma situação insólita… e azarada, no jogo frente ao Valadares.

Numa disputa de bola junto à linha lateral, o treinador que estava encostado ao banco foi atingido por Pedro Correia, jogador do Marco 09, e fraturou a perna.

Bock recebeu assistência no local e teve de deixar o estádio de maca.

Nas redes sociais, Bock agradeceu a assistência que recebeu dos bombeiros e revelou que vai aguardar pela operação.