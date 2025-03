«Desde o início força Bolonha» é o nome da iniciativa do Bolonha, que em parceria com o município da cidade e apoio de empresas locais, presenteia todos os bebés nascidos na cidade, desde janeiro de 2025, com a camisola oficial do clube em versão infantil.

As camisolas são entregues numa caixa especial com as cores do Bolonha, nos hospitais Sant'Orsola Malpighi e Maggiore e, também, no Setor de Serviços Demográficos do Município.

No lançamento em conferência de imprensa no Palazzo d'Accursio, em janeiro, o CEO do Bolonha, Claudio Fenucci afirmou: «Queremos fortalecer o vínculo do clube com os seus adeptos desde o primeiro dia de vida.»

Já a Conselheira para o Desporto, Roberta Li Calzi, destacou o significado do gesto: «É um presente de grande valor simbólico pelas emoções que o desporto proporciona em todas as idades, pelo valor educativo da prática desportiva.»