O Le Havre já fez a festa (também atribulada), mas a luta pela segunda vaga de subida na Ligue 2 está em suspenso, depois de o Bordéus-Rodez ter sido interrompido aos 22 minutos.

Tudo aconteceu aquando do 1-0 do Rodez, da autoria de Lucas Buades. Um adepto da casa invadiu o relvado e empurrou o médio francês. O encontro foi logo interrompido e Buades foi transportado para o hospital, pois sofreu uma concussão aquando da queda, de acordo com a imprensa.

Ora, a Liga Francesa condenou o ataque em comunicado, e informou que vai reunir na segunda-feira para deliberar sobre o caso, até porque as contas da Ligue 2 estão em suspenso.

Para subir, o Bordéus precisa que o encontro seja retomado e de ganhar por uma diferença de cinco golos. Neste momento, é o Metz quem ocupa a segunda posição, a última de subida à Ligue 1.

Já o Rodez, por sua vez, está em zona de descida, mas se vencer, seja em campo ou na secretaria, consegue a permanência.

Refira-se, de resto, que o adepto que empurrou Buades está detido, segundo também avançou a imprensa francesa.