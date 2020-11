Depois de mais uma noite de sonho na Liga dos Campeões, com um bis frente ao Club Brugge, Erling Braut Haaland teve de responder a uma pergunta «estranha» na flash interview após o jogo.

«Vais dormir sozinho esta noite?», perguntou o entrevistador, perante o ar surpreendido do prodígio norueguês. No entanto, esta questão tem um contexto: aquando do hat-trick frente ao Genk na temporada passada, ainda ao serviço do Salzburgo, Haaland afirmara que dormia com todas as bolas com que tinha marcado três golos como se fossem duas namoradas.

Daí a pergunta do jornalista, que perante a resposta do avançado do Dortmund, ainda disse: «Não levas uma namorada para casa, não marcaste um hat-trick.»

