Algumas dezenas de adeptos do Botafogo invadiram as instalações do clube treinado pelo português Luís Castro para confrontar os jogadores do clube com os maus resultados.

Nos vídeos divulgados por um jornalista brasileiro, é possível ver alguns adeptos a gritar com jogadores, enquanto estes estão em marquesas do centro de treinos.

Recorde-se que a equipa de Luís Castro vive um ciclo de quatro derrotas consecutivas e ocupa o 17.º lugar do Brasileirão.

Esta invasão do centro de treinos do clube do Rio de Janeiro acontece na véspera da receção do Botafogo ao São Paulo.