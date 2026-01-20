A passagem de Martín Anselmi pelo Botafogo começou atribulada. O técnico argentino, ex-FC Porto, foi apresentado esta terça-feira em conferência de imprensa, mas a mesma foi suspensa devido a uma falha de eletricidade nas instalações do fogão.

Já depois de ter respondido a uma série de perguntas, relembrando a saída do FC Porto, a sala de conferências do Botafogo ficou às escuras e obrigou o treinador argentino a deslocar-se para outra zona e terminar a sessão com os jornalistas.

Veja aqui o momento: