Oleksandr Usyk, antigo campeão de pesos pesados, no boxe, estreou-se no futebol profissional, com camisola do FC Polissya, na segunda liga da Ucrânia.

O pugilista saltou do banco ao minuto 77 frente ao Veres, após um rápido aquecimento, como se fosse saltar para o ringue e, com o número 17 nas costas, correu de imediato para a área.

Usyk até teve uma oportunidade para marcar um golo logo nos instantes iniciais da sua nova carreira, mas tem obviamente de melhorar o jogo com os pés como pode ver no vídeo abaixo.

Ora veja: