O Cuiabá, treinado pelo português António Oliveira, empatou na última madrugada na receção ao São Paulo.

Apesar de ter somado o quarto jogo consecutivo sem perder no Brasileirão, o que permite à equipa manter-se acima da linha de água, a equipa do técnico luso pode lamentar que o golo do empate do adversário tenha chegado nos últimos 10 minutos, quando o São Paulo jogava com menos um jogador.

Para o Cuiabá tinha marcado na primeira parte um jogador bem conhecido do futebol português: o avançado Deyverson, que passou pelo Benfica e Belenenses.

Foi a estreia de Deyverson a marcar, mas o que deu mesmo que falar foi o agradecimento do avançado pelo «passe genial» que diz ter recebido… é que o golo foi de penálti.

Mas fica sempre bem agradecer, não é?