Empresário pagou para Rodinei jogar, lateral acabou... expulso Titular no Flamego-Internacional, Rodinei atirou uma bola à trave na primeira parte, mas deixou o Inter reduzido a dez unidades aos 49 minutos; depois disso, Gabigol fez o golo da vitória que permite ao Flamengo «roubar» a liderança do Brasileirão a uma jornada do fim