O Fortaleza revelou que os jogadores que ficaram feridos na sequência do ataque ao autocarro do clube estão a ser avaliados nas respetivas residências e publicou fotografias fortes dos jogadores feridos, particularmente do defesa argentino Gonzalo Escobar, com vários ferimentos no rosto.

O ataque ao autocarro perpetrado por adeptos do Recife aconteceu depois do embate entre os dois emblemas, à saída do Arena Pernambuco. No total, seis jogadores ficaram feridos e cinco tiveram mesmo de receber tratamento hospitalar, a maioria atingidos por estilhaços de vidro: além de Gonzalo Escobar, Lucas Sasha, Dudu, Titi, João Ricardo e Emanuel Brítez.

O defesa argentino é o que ficou em pior estado. Escobar, atingido na cabeça, teve mesmo de fazer uma tomografia, além de ter sido suturado no sobrolho e também na boca.

«Acompanhados pelos familiares, os atletas estão sendo avaliados pelo Departamento Médico do Clube nas suas residências. Seguiremos atualizando sobre o quadro de todos os profissionais que estão a receber a devida assistência para uma pronta recuperação», escreveu o clube nas redes sociais.

As imagens da face de Gonzalo Escobar já se tornaram virais nas redes sociais.