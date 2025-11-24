Kaio Jorge está determinado a fechar o campeonato Brasileiro como melhor marcador e, para isso, decidiu subir o prémio que oferece aos colegas por cada assistência.

O avançado do Cruzeiro revelou, após a vitória por 3-0 sobre o Corinthians, que passou a pagar cerca de 500 euros por passe decisivo, um aumento significativo face aos valores anteriores.

O jogador, que lidera a lista dos melhores marcadores com 21 golos, mais três do que Arrascaeta, do Flamengo, explicou que o incentivo tem crescido ao longo da época.

«No início eu pagava cerca de 85 euros, depois passou para 100, e agora está nos 500. Está caro, mas é por um sonho que tenho. Acaba por ficar barato», disse na zona mista.

Curiosamente, Kaio Jorge escapou ao pagamento no triunfo deste domingo, já que os dois golos marcados resultaram de um ressalto do guarda-redes Felipe Longo e de um desvio do defesa João Pedro.

O avançado vive o melhor momento da carreira. Depois de dois golos frente ao Juventude na quinta-feira, tornou-se o maior goleador do Cruzeiro numa edição do Brasileirão com 20 equipas.

Há ainda a curiosidade de ser um ex-Sporting a lucrar mais com esta situação: Matheus Pereira já assistiu Kaio Jorge por cinco ocasiões.