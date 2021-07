Vinicius Moura foi anunciado esta quinta-feira como reforço do Paraná, mas já anda «nisto» do futebol profissional há alguns anos.

Desde 2014, mais precisamente. Nesse ano, o Brasil recebeu o Mundial, ganho pela Alemanha. Na altura, com 15 anos, Vinicius Moura foi assistir a um treino da seleção espanhola. Até aí tudo normal.

Mas Vinicius não foi de modas e, já no final da sessão, invadiu o relvado e foi direito a Gerard Piqué, estrela do Barcelona. O defesa espanhol quis retribuir o carinho e ofereceu-lhe uma camisola.

Agora, aos 22 anos, Vinicius Moura chega à série C do Brasil. Em jeito de brincadeira, podemos dizer que já não é novo nisto do futebol profissional.