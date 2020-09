Depois dos adeptos do Benfica, Edinson Cavani faz agora 'desesperar' os adeptos do Grémio.

Ainda sem clube, o avançado uruguaio tem sido apontado ao emblema de Porto Alegre. Um jornalista argentino, inclusivamente, noticiou que as duas partes já tinham chegado a acordo e que o jogador chegava nesta semana à cidade.

Ora, perante esta informação, a massa adepta do clube brasileiro ficou completamente em alvoroço.

A expectativa é tanta que houve até quem tenha ido ao Aeroporto Internacional Salgado Filho esperar pelo antigo jogador do PSG. Para já, sem sucesso.

Nas redes sociais, as brincadeiras multiplicam-se. Uma conta foi criada no Twitter com o nome «O Cavani já chegou?», mas não só. Um adepto, por exemplo, pediu que oferecessem cavalos, uma das paixões de Cavani, para o convencer a mudar-se para o Grémio.

Certo é que, para já, o paradeiro de Edinson Cavani é desconhecido.

Veja algumas das publicações dos adeptos do Grémio nas redes sociais:

VAMO COMPRAR UM CAVALO PRO CAVANI https://t.co/ky6fx5GSQe — GRÊMIO DEPRÊ (@GremioFBPADepre) September 7, 2020