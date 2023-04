O Flamengo foi goleado pelo Fluminense na final do Carioca e a contestação a Vítor Pereira aumentou de tom. Não faltaram, claro, as provocações que surgiram um pouco por todo o Brasil - até o pior clube do mundo aproveitou para gracejar com a humilhação do Mengão e do técnico português.



O Íbis, autointitulado o pior clube do mundo, desafiou o campeão brasileiro para um particular nas redes sociais e a publicação tornou-se viral.



«Alô Flamengo, vamos fazer um amigável a valer o Vítor Pereira?», escreveu o clube, lembrando as quatro finais perdidas pelo treinador e o terceiro lugar no Mundial de Clubes.



Vítor Pereira perdeu a final do Carioca, da Recopa Sul-americana, da Supertaça do Brasil e da Taça Guanabara

Alô @Flamengo, vamos fazer um amistoso valendo o Vitor Pereira? 😬 — Íbis Sport Club (@ibismania) April 9, 2023