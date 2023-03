Assustado.

Assim ficou João Gomes, antigo basquetebolista do Flamengo, que recentemente recebeu 340 mil euros na conta... sem saber porquê.

É fácil de explicar, no entanto. É que o clube brasileiro devia esse valor a outro João Gomes, o futebolista que recentemente se mudou para o Wolverhampton. No entanto, o dinheiro foi parar ao João Gomes errado.

«Não tinha visto, estava em viagem com a minha madrinha. Quando cheguei a casa dela é que a minha mãe me enviou uma mensagem a perguntar-se sobre o dinheiro que o Flamengo me mandou. Fiquei assustado e até com medo porque não sabia de onde era o dinheiro», disse, citado pelo Globoesporte.

«Achei que alguém tinha errado o depósito, ou qualquer coisa do género. O meu padrinho também disse que eu tinha de ter cuidado, porque alguém podia estar a usar a minha conta para lavar dinheiro», prosseguiu.

Deu-se conta do erro e, agora, garante João Gomes, a situação está a ser tratada: «Percebi quando mandaram a carta da Justiça a justificar o erro. Estamos a resolver tudo o mais breve possível.»